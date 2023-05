La croissance du produit intérieur brut de l'Inde pourrait être supérieure à 7 % en 2022-23, a déclaré mercredi le gouverneur de la banque centrale, ajoutant qu'un tel résultat, s'il se réalise, ne devrait pas être une surprise.

Il est également possible que la croissance du PIB pour le dernier exercice financier soit plus élevée, a déclaré Shaktikanta Das lors d'un événement à New Delhi.