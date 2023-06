Le Vietnam a fait état jeudi d'une croissance économique plus rapide au deuxième trimestre, tirée par le secteur des services, en dépit d'un ralentissement des exportations.

Le produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre a augmenté de 4,14 % par rapport à l'année précédente, plus rapidement que l'expansion de 3,28 % observée au premier trimestre, a déclaré le Bureau général des statistiques (GSO) dans un rapport. La croissance du premier trimestre a été révisée à la baisse, passant de 3,32 %.

Le Vietnam, un centre manufacturier régional, a essayé de soutenir son économie dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale. La banque centrale a réduit ses taux directeurs à quatre reprises depuis le début de l'année et les législateurs ont prolongé la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le secteur des services a augmenté de 6,11 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que le secteur agricole a augmenté de 3,25 % et le secteur manufacturier et de la construction de 2,50 %, a déclaré le GSO.

"Les politiques du gouvernement visant à encourager la consommation intérieure et à promouvoir le tourisme ont contribué à la croissance du secteur des services", a déclaré l'agence.

Les exportations du Vietnam au deuxième trimestre ont chuté de 14,2 % par rapport à l'année précédente en raison de la faiblesse de la demande mondiale, a déclaré le GSO, ajoutant que les importations ont chuté de 22,3 %.

Les analystes estiment que la forte baisse des importations pourrait indiquer un ralentissement à venir de la production industrielle, les entreprises réduisant leurs achats de matières premières et d'équipements. Le Viêt Nam est un exportateur clé d'électronique, de vêtements et de textiles, de chaussures et d'articles en bois, y compris pour les plus grandes marques mondiales.

La production industrielle du pays au cours de la période janvier-juin a chuté de 1,2 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes au détail de biens et de services au cours du premier semestre de cette année ont augmenté de 10,9 % par rapport à l'année précédente, tandis que les prix moyens à la consommation ont augmenté de 3,29 % au cours de cette période.

Le pays vise une croissance du PIB de 6,5 % cette année, soit un ralentissement par rapport à l'expansion de 8,02 % enregistrée l'année dernière.