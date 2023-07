La déflation à la sortie des usines en Chine s'est aggravée en juin et a dépassé les attentes, tandis que les prix à la consommation sont restés inchangés, selon des données publiées lundi, alors que la faiblesse de la reprise post-COVID a pesé sur la demande.

L'indice des prix à la production (IPP) a baissé pour le neuvième mois consécutif, de 5,4 % par rapport à l'année précédente, après une baisse de 4,6 % le mois précédent. Les prévisions tablaient sur une baisse de 5,0 %.

L'indice des prix à la consommation (IPC) est resté inchangé en glissement annuel, par rapport à la hausse de 0,2 % observée en mai, a déclaré le Bureau national des statistiques (NBS). Ce résultat est inférieur à l'estimation médiane d'une hausse de 0,2 % selon un sondage Reuters.

L'élan de la reprise économique en Chine s'est ralenti en raison de l'affaiblissement des dépenses manufacturières et de consommation. Les autorités annoncent une accélération de la croissance au deuxième trimestre et les marchés attendent des mesures de relance plus concrètes de la part de Pékin pour soutenir la consommation. (Reportage de Liangping Gao, Ella Cao et Ryan Woo ; Rédaction de Sam Holmes)