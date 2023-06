La forte croissance des dépenses d'équipement au Japon laisse présager une révision à la hausse du PIB du premier trimestre

Les entreprises japonaises ont augmenté leurs dépenses en usines et en équipements en janvier-mars au rythme le plus rapide depuis 2015, avec des résultats plus élevés que prévu de la part des fabricants, signalant une possible révision à la hausse de la croissance économique du premier trimestre.

Les dépenses d'investissement ont été un point positif pour l'économie japonaise, la troisième du monde, qui est sortie d'un effondrement dû à une pandémie au premier trimestre, soutenue par un rebond de la consommation et des gains surprenants dans les dépenses des entreprises. Les entreprises japonaises ont augmenté leurs dépenses en capital de 11,0 % en janvier-mars par rapport à la même période de l'année précédente, affichant ainsi un huitième trimestre consécutif de hausse, selon les données du ministère des finances (MOF) publiées jeudi. Il s'agit de la hausse la plus rapide depuis juillet-septembre 2015, grâce à une reprise de la production automobile et de la fabrication de puces, ainsi qu'à l'investissement du secteur des services dans l'immobilier. En données corrigées des variations saisonnières, les dépenses en capital ont augmenté de 2,3% en glissement trimestriel en janvier-mars. Les données du ministère des finances sont utilisées pour calculer les chiffres révisés du produit intérieur brut (PIB) pour le trimestre prévu le 8 juin et font suite à une estimation préliminaire selon laquelle l'économie a progressé de 1,6 % en rythme annuel en janvier-mars, soit deux fois plus vite que prévu. Les données indiquent une possible révision à la hausse de la croissance du PIB à environ 2 % en rythme annuel, selon certains analystes. "Les données sur les dépenses d'investissement se sont avérées solides et j'ai été surpris par les résultats plus élevés que prévu des fabricants", a déclaré Takeshi Minami, économiste en chef à l'Institut de recherche Norinchukin. "L'élan pourrait toutefois s'essouffler vers la fin de l'année, étant donné le ralentissement de l'économie mondiale", a-t-il ajouté. Par secteur, les fabricants ont augmenté leurs dépenses d'investissement de 11,3 % en glissement annuel au premier trimestre, tandis que les dépenses d'investissement du secteur des services ont augmenté de 10,8 % au cours de la même période, selon les données. Dans un signe positif de l'appétit futur pour plus d'investissements et de nouvelles augmentations de salaires, les entreprises japonaises ont augmenté leurs bénéfices récurrents de 4,3 % en glissement annuel en janvier-mars pour atteindre 23,8 trillions de yens (176,23 milliards de dollars), un record pour le premier trimestre. Par secteur, les bénéfices des fabricants ont diminué de 15,7 % en glissement annuel au cours du premier trimestre, tandis que les bénéfices du secteur des services ont augmenté de 17,2 % au cours de la même période. Les données du MOF montrent également que les ventes des entreprises japonaises ont augmenté de 5,0 % au cours du trimestre janvier-mars en glissement annuel. (1 dollar = 135,0500 yens)