Elon Musk souhaite modifier la manière dont les liens vers les actualités apparaissent sur sa plateforme de médias sociaux X, anciennement appelée Twitter, dans une démarche qui pourrait potentiellement compromettre la capacité des éditeurs d'actualités à attirer du public.

X prévoit de supprimer le titre et le texte et de ne conserver que l'image principale des liens vers les articles d'actualité partagés sur la plateforme, a déclaré Elon Musk dans un message publié lundi en fin de journée.

Fortune avait d'abord rapporté la nouvelle lundi, citant une source selon laquelle la décision avait été prise directement par Musk.

Il s'agit probablement d'une tentative de Musk pour inciter les utilisateurs à passer plus de temps sur X et les pousser à opter pour le service d'abonnement afin d'obtenir plus de détails.

On ne sait pas encore quel sera l'impact de cette décision sur les annonceurs de la plateforme qui, selon Musk, comptait 540 millions d'utilisateurs mensuels en juillet dernier.

Actuellement, les liens d'actualité apparaissent sur la ligne de temps des utilisateurs sous forme de "cartes" accompagnées d'une image, de l'adresse de la source et d'un titre abrégé. Ce type de présentation permet d'attirer les clics et d'aider les éditeurs à gagner des lecteurs.

Mais avec les liens raccourcis, les utilisateurs pourraient finir par écrire du texte avec leurs messages et éventuellement envisager le service premium de X qui permet un message unique pouvant contenir jusqu'à 25 000 caractères.

Avec ces changements, Musk présente X comme une plateforme plus pertinente pour les créateurs de contenu. Les abonnés Premium peuvent désormais publier des vidéos plus longues, leurs posts sont affichés plus haut et ils reçoivent également une part des ventes publicitaires. (Reportage de Yuvraj Malik à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur)