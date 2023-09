L'association allemande de l'ingénierie (VDMA) s'attend à ce que la production dans le secteur poursuive son déclin l'année prochaine, avec une baisse de 2 % due à la faiblesse des commandes nationales et internationales, a déclaré son économiste en chef, Ralph Wiechers.

M. Wiechers a confirmé les prévisions de production de la VDMA pour 2023, à savoir une baisse de 2 %, ajoutant que les pertes du second semestre de l'année absorberaient la croissance de 1,7 % enregistrée au cours des six premiers mois.

"2024 sera une sorte d'année de transition", a déclaré M. Wiechers à Reuters.

Les taux d'intérêt élevés combinés à une inflation persistante ont assombri l'humeur des investisseurs, en plus des conséquences de la guerre en Ukraine et des tensions entre la Chine et les États-Unis.

Les exportations allemandes vers la Chine ont augmenté de 4,4 % au cours du premier semestre de l'année, mais la croissance est restée nettement inférieure à celle des États-Unis, où les ventes ont augmenté de 21,6 %.

"La Chine est un mauvais élève", a-t-il ajouté. (Reportage de Tom Kaeckenhoff ; Rédaction de Riham Alkousaa ; Edition de Tomasz Janowski)