La production industrielle chinoise a augmenté de 4,4 % en juin par rapport à l'année précédente, ce qui représente une accélération inattendue par rapport aux 3,5 % enregistrés en mai, mais la demande reste tiède dans le cadre d'une reprise économique post-COVID en dents de scie.

Les données publiées par le Bureau national des statistiques (BNS) lundi sont supérieures aux attentes d'un sondage Reuters auprès des analystes, qui tablaient sur une augmentation de 2,7 %.

Les ventes au détail ont augmenté de 3,1 % en juin, ce qui représente un ralentissement par rapport au bond de 12,7 % enregistré en mai. Les analystes s'attendaient à une croissance de 3,2%.

Les investissements en actifs fixes ont augmenté de 3,8 % au cours des six premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 3,5 %. Ils ont augmenté de 4,0 % au cours de la période janvier-mai.

La reprise économique post-pandémique de la Chine s'est fortement ralentie après un démarrage rapide au premier trimestre, la banque centrale s'engageant à soutenir davantage l'activité et la confiance des consommateurs et des entreprises. (Reportage de Joe Cash, Ella Cao et Ellen Zhang ; rédaction de Sam Holmes)