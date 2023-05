La production industrielle chinoise a augmenté de 5,6 % en avril par rapport à l'année précédente, selon les données officielles publiées mardi, manquant largement les attentes mais s'accélérant par rapport à la hausse de 3,9 % observée en mars.

Les données, publiées par le Bureau national des statistiques, sont inférieures à la hausse de 10,9 % annoncée par les analystes interrogés par Reuters, mais il s'agit de la croissance la plus rapide depuis septembre 2022, en grande partie grâce à l'effet de rattrapage de la contraction subie en avril dernier, lorsque le centre commercial de Shanghai était soumis à un strict contrôle de la part du COVID.

Les ventes au détail ont bondi de 18,4 %, manquant les prévisions d'une augmentation de 21,0 %. Cette hausse est nettement plus rapide que celle de 10,6 % enregistrée en mars et constitue la croissance la plus rapide depuis mars 2021.

Les investissements en actifs fixes ont augmenté de 4,7 % au cours des quatre premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 5,5 %. Il a augmenté de 5,1 % au cours de la période janvier-mars. (Reportage d'Albee Zhang, Ellen Zhang et Joe Cash ; édition de Shri Navaratnam)