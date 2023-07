À Pékin, où règne une chaleur torride, les "facekinis" sont la nouvelle mode en ville, alors que la hausse des températures bat des records.

Le mercure dépassant les 35 degrés Celsius (95 degrés Fahrenheit) et atteignant même 80 degrés Celsius dans certaines régions du pays, les habitants et les visiteurs se munissent de ventilateurs portatifs et se couvrent pour éviter de bronzer. Certains chapeaux sont même équipés de ventilateurs.

Les facekinis (masques complets avec des trous pour les yeux et le nez), les manches pour couvrir les bras, les chapeaux à larges bords et les vestes légères en tissu résistant aux UV sont devenus particulièrement populaires.

"Par rapport à la situation qui prévalait avant la pandémie, il y a deux ou trois ans, cette année est bien meilleure que les précédentes. Le volume des ventes a nettement augmenté cette année", a déclaré une vendeuse d'un magasin de chapeaux, qui a donné son nom de famille, Wang.

En Asie de l'Est, de nombreuses femmes ont la peau claire et les produits de protection solaire sont également populaires dans les pays voisins, comme la Corée du Sud.

"Ma principale inquiétude concerne les maladies de peau potentielles ou l'apparition de taches solaires", a déclaré Li Xuyan, une étudiante de 17 ans, qui portait avec sa mère des masques couvrant la plus grande partie de son visage lorsqu'elles ont visité une zone touristique de Pékin.