Le commentaire du président Joe Biden selon lequel la Chine est une "bombe à retardement" faisait référence aux tensions économiques et sociales internes qui pourraient avoir un effet sur la manière dont Pékin interagit avec le monde, a déclaré vendredi un responsable de la Maison Blanche.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré à la presse que l'un des sujets de préoccupation concernant la Chine était "la manière dont elle intimide les pays du monde entier" en leur offrant des prêts à taux d'intérêt élevé pour les infrastructures, puis en saisissant des actifs lorsque les pays ne respectent pas leurs engagements.

Il a déclaré que cette préoccupation expliquait la demande de l'administration d'un financement supplémentaire de 3,3 milliards de dollars pour augmenter les prêts de la Banque mondiale aux pays en développement et fournir une alternative crédible à ce qu'il a appelé les prêts "dangereux" de la Chine. Cette demande est inhabituelle car les budgets supplémentaires sont généralement réservés aux besoins d'urgence, y compris les guerres et les catastrophes.

M. Kirby a défendu la demande de financement en déclarant : "Oui, il s'agit d'un besoin urgent pour nous d'être en mesure de fournir une alternative".

Les commentaires de M. Biden sur la Chine, faits lors d'une collecte de fonds dans l'Utah, ont suscité une vive réaction. Le porte-parole de l'ambassade de Chine, Liu Pengyu, a mis en garde Washington contre l'idée de "faire de Pékin un bouc émissaire" et d'attiser "la division et la confrontation".

"Nous nous opposons à ce que les États-Unis cherchent à faire de la Chine un problème, à la salir ou à minimiser ses perspectives", a-t-il déclaré vendredi à Reuters, sans mentionner M. Biden.

M. Biden a déclaré aux donateurs : "La Chine est une bombe à retardement [...]. La Chine est en difficulté. La Chine avait un taux de croissance de 8 % par an pour maintenir la croissance. Aujourd'hui, elle est proche de 2 % par an", a-t-il déclaré, en déformant son taux de croissance. Les données du Bureau national des statistiques de Chine ont montré que l'économie avait progressé de 4,5 % au premier trimestre et de 6,3 % au deuxième, le produit intérieur brut n'ayant augmenté que de 0,8 % en avril-juin par rapport au trimestre précédent, après une expansion de 2,2 % au premier trimestre.

M. Liu a déclaré que la croissance du PIB de la Chine continuait à apporter un soutien important au développement de l'économie mondiale.

M. Kirby a déclaré que les États-Unis, qui ont également décidé cette semaine de limiter les investissements à l'étranger dans certains secteurs chinois, n'ont jamais cessé de s'opposer au comportement de la Chine.

"Nous n'avons jamais hésité à dire les choses telles qu'elles sont lorsqu'il s'agit du comportement (de la Chine), de l'intimidation et de la coercition non seulement à l'égard de ses voisins, mais aussi à l'égard de pays du monde entier", a-t-il déclaré.

"Il s'agit d'une relation bilatérale difficile et complexe, la plus importante au monde. Le président le comprend", a-t-il ajouté. "Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à améliorer nos lignes de communication.

M. Kirby n'a pas indiqué si ces derniers commentaires risquaient de compromettre les projets de rencontre entre M. Biden et le président Xi Jinping dans le courant de l'année, éventuellement en marge du sommet du Groupe des 20 qui se tiendra le mois prochain en Inde.

La Chine, deuxième puissance économique mondiale, a déclaré cette semaine qu'elle était "gravement préoccupée" par le décret sur les investissements à l'étranger et qu'elle se réservait le droit de prendre des mesures.