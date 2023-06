La table ronde mondiale sur la dette souveraine se réunira vendredi pour se concentrer sur des discussions techniques visant à examiner des questions telles que les arriérés et la comparabilité du traitement des pays en défaut de paiement, ont déclaré à Reuters deux sources ayant une connaissance directe de la question.

Il s'agit de la troisième réunion du groupe qui comprend des représentants du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et de l'Inde, leader actuel du Groupe des 20 (G20), après une réunion à Bengaluru en février et une autre en avril à Washington, lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

L'initiative a été officiellement lancée à la fin de l'année dernière, alors que les pays en défaut de paiement, tels que la Zambie, le Ghana et le Sri Lanka, tardaient toujours à décrocher un traitement de leur dette. Ces pays sont en pourparlers avec un large éventail de parties prenantes, telles que le Club de Paris, l'Inde et la Chine, qui est le plus grand créancier bilatéral du monde.

Dans le cadre des discussions techniques, la dernière réunion se concentrera sur les dates limites, a déclaré l'une des sources, car un consensus est nécessaire sur la date à partir de laquelle les nouveaux prêts sont exclus d'une restructuration.

Les sources, qui n'ont pas précisé qui participerait à la réunion de vendredi, ont refusé d'être nommées car les discussions sont privées.

Le FMI et la Banque mondiale n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Des représentants des créanciers bilatéraux ont participé aux réunions précédentes, ainsi que des représentants des gouvernements des pays qui ont demandé un traitement de leur dette au titre du cadre commun du G20. Certains créanciers du secteur privé ont également pris part aux discussions, tant à Bengaluru qu'à Washington.