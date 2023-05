Le Bangladesh devrait ratifier début juin une convention internationale sur le recyclage des navires visant à renforcer les normes de sécurité et d'environnement, a déclaré un haut fonctionnaire à l'agence Reuters.

"Nous attendons la première semaine de juin pour la déclaration officielle", a déclaré Mamunur Rashid, secrétaire adjoint du ministère de l'industrie, qui a indiqué que le Bangladesh était le premier centre mondial de démantèlement et de recyclage des navires.

La convention de Hong Kong a été adoptée en 2009 par 63 pays et a été ratifiée jusqu'à présent par 20 pays, dont l'Inde, représentant environ 30 % du tonnage brut de la marine marchande mondiale, selon des données officielles.

Des conditions de travail dangereuses, notamment des incendies et des chutes de plaques d'acier, tuent ou blessent gravement des travailleurs dans les chantiers de démolition d'Asie du Sud, qui comprennent également l'Inde et le Pakistan, ont déclaré les militants de la plate-forme de démolition de navires de l'ONG Shipbreaking Platform.

La convention de Hong Kong, un traité mis en place par l'Organisation maritime internationale (OMI), l'agence des Nations unies pour le transport maritime, visait à garantir que les navires, lorsqu'ils sont recyclés après avoir atteint la fin de leur vie opérationnelle, ne présentent pas de risques inutiles pour la santé humaine, la sécurité et l'environnement.

"Une fois la convention ratifiée, tous les pays disposeront d'un délai de grâce de deux ans pour convertir les chantiers de démolition de navires en chantiers verts", a déclaré le représentant du gouvernement. "Une fois les chantiers verts, la plupart des travaux seront effectués par des machines. Le nombre de morts et de blessés sera donc quasiment nul."

Pour que la convention entre en vigueur, un minimum de 15 pays représentant 40 % du tonnage brut doivent ratifier l'accord, a déclaré un porte-parole de l'OMI, soulignant le travail encore nécessaire pour amener d'autres pays à atteindre ce seuil.

William MacLachlan, associé du cabinet d'avocats HFW, a déclaré que si l'initiative du Bangladesh était la bienvenue, elle ne constituerait pas une panacée pour les préoccupations relatives à la capacité de recyclage des navires, ajoutant que le monde avait évolué depuis l'adoption de la convention.

"L'approche disparate probable de l'application par les États du pavillon et les États de recyclage et le conflit avec l'approche adoptée par l'UE (Union européenne) et d'autres ne contribueront guère à simplifier l'environnement réglementaire autour du recyclage des navires", a-t-il écrit dans une note.