Le Cambodge organise dimanche une élection à sens unique qui devrait prolonger la domination du parti au pouvoir sur la scène politique, ouvrant la voie à une transition historique et à la fin du règne de l'un des premiers ministres les plus anciens du monde.

Il s'agit en fait d'une course à un seul cheval, le Parti du peuple cambodgien (PPC) du Premier ministre Hun Sen, un mastodonte politique doté d'un vaste trésor de guerre, n'ayant pas d'adversaire viable après des années de répression impitoyable à l'encontre de ses rivaux.

L'ancien guérillero khmer rouge Hun Sen, 70 ans, dirige le Cambodge depuis 38 ans et a balayé les inquiétudes occidentales concernant la crédibilité de l'élection, déterminé à éviter tout obstacle dans sa transition soigneusement calibrée pour désigner son fils aîné, Hun Manet, comme successeur.

Aucun délai n'avait été fixé pour la passation des pouvoirs jusqu'à jeudi, lorsque Hun Sen a indiqué que son fils "pourrait être" premier ministre dans trois ou quatre semaines, en fonction de "la capacité de Hun Manet à le faire ou non".

Hun Manet, 45 ans, doit remporter un siège à l'Assemblée nationale pour devenir premier ministre, ce qu'il devrait faire lors des élections générales de dimanche. Les analystes s'attendaient à ce que la transition ait lieu à mi-mandat, ce qui donnerait à Hun Manet le temps de gagner en légitimité auprès de l'opinion publique et de l'élite politique.

"Transférer le pouvoir alors qu'il est encore en bonne santé physique et mentale permet à Hun Sen de protéger fermement son fils de toute contestation interne", a déclaré Gordon Conochie, chercheur associé à l'université La Trobe et auteur d'un nouveau livre sur la démocratie cambodgienne.

"La réalité est que tant que Hun Sen sera là, personne ne s'opposera à Hun Manet.

Hun Manet a accordé peu d'interviews aux médias et n'a donné aucun indice sur sa vision du Cambodge et de ses 16 millions d'habitants.

Il a obtenu une maîtrise à l'université de New York et un doctorat à l'université de Bristol, tous deux en économie, et a fréquenté l'académie militaire de West Point, ce qui lui a permis de gravir les échelons de l'armée cambodgienne jusqu'à devenir chef de l'armée et commandant adjoint des forces armées.

LA PAIX, PAS LA GUERRE

Les grandes puissances surveilleront de près les signes indiquant si Hun Manet maintiendra le statu quo autoritaire de son père ou s'il poursuivra une plus grande libéralisation et un style de démocratie plus occidental.

Il s'agira surtout de savoir s'il cherchera à sortir le Cambodge de l'orbite de la Chine et à rétablir les liens avec les États-Unis, qui ont toujours été mis à rude épreuve par l'approche rigoriste de son père.

Hun Manet a déclaré le "jour de la victoire" vendredi lors d'un meeting électoral devant des milliers de partisans, qui ont bravé la pluie pour lui réserver un traitement de rock star, scandant son nom et se bousculant pour prendre des selfies et des baisers.

Il a promis qu'un vote pour le PPC était "pour un avenir brillant et prospère" et a mis en garde contre des tentatives "extrémistes" non spécifiées visant à "détruire l'élection".

Cette rhétorique fait écho à celle de Hun Sen, qui vitupère contre ses opposants et mène des actions préventives depuis le mois de mai, notamment en disqualifiant le seul véritable rival du PPC, le Candlelight Party, pour une question de formalités administratives.

Les autorités ont également interdit à Sam Rainsy, figure de proue de l'opposition en exil, et à 16 de ses alliés de voter et de contester les élections pendant deux décennies pour avoir exhorté les Cambodgiens à détruire leurs bulletins de vote.

Dix-sept autres partis, pour la plupart obscurs, se présentent, mais aucun d'entre eux n'a remporté de sièges lors des dernières élections, en 2018.

L'argument de vente du PPC a été le développement rural et la garantie de la paix et de la stabilité après des décennies de guerre, ce qui a contribué à stimuler une croissance moyenne de plus de 7 % jusqu'en 2019, créant des emplois dans la fabrication de vêtements et la construction.

"Je veux que le prochain dirigeant garantisse la paix, pas la guerre", a déclaré In Som, un habitant de Phnom Penh âgé de 83 ans. "Nous ne voulons plus que le pays entre en guerre.

Selon M. Conochie, une victoire écrasante du PPC ne signifierait pas que les électeurs soutiennent pleinement le parti au pouvoir.

"Ils ne voient pas d'autre option", a-t-il déclaré. "De nombreux Cambodgiens restent attachés à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Ce n'est peut-être pas leur élection, mais ils n'abandonneront pas".