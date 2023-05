Le Canada et la Corée du Sud lancent un dialogue de haut niveau sur la sécurité économique

Les ministres canadiens des Affaires étrangères et de l'Industrie ont entamé un dialogue sur la sécurité économique avec leurs homologues sud-coréens dans le but d'accroître la coopération dans des domaines tels que les minéraux critiques et les véhicules électriques, a déclaré mercredi le gouvernement canadien dans un communiqué.

"(La République de) Corée est un partenaire solide et digne de confiance avec lequel le Canada continue d'approfondir et de renforcer sa coopération par le biais de ce nouveau dialogue sur la sécurité économique, en s'appuyant sur des priorités communes alors que nous mettons en œuvre nos stratégies indo-pacifiques", a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans le communiqué.