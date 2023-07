Le Conseil indien de la taxe sur les produits et services (GST) a déclaré qu'une taxe uniforme serait prélevée sur les véhicules utilitaires multiples et les véhicules utilitaires sportifs, selon un communiqué.

L'organe, présidé par la ministre indienne des finances, Nirmala Sitharaman, et composé des ministres des finances des États, a décidé que toutes les grosses voitures, quel que soit leur nom, seraient soumises à une taxe de 22 %, qui est une taxe supplémentaire imposée en plus de la TPS. Cette taxe s'ajoutera à une taxe de 28 % si leur longueur dépasse 4 000 mm, si la cylindrée du moteur est supérieure à 1 500 cm3 et si la garde au sol est supérieure à 170 mm.

Toutefois, il existe une ambiguïté sur la question de savoir si une taxe de 20 % ou de 22 % doit être imposée sur les véhicules utilitaires multiples.

Le Conseil de la GST a également indiqué dans sa déclaration que la vente de nourriture et de boissons dans les multiplexes devrait être taxée à 5 % et non à 18 %, afin d'assurer l'uniformité des taux d'imposition dans les États indiens.

Cette clarification a été demandée par des organismes industriels et des exploitants de multiplexes à qui certains États demandaient d'appliquer un taux de 18 %. Le Conseil de la GST a toutefois précisé que les billets de cinéma et les produits alimentaires regroupés et vendus seront taxés à 18 %.

Pour gérer les litiges liés à la TPS, des tribunaux d'appel seront mis en place progressivement. "Nous nous efforçons de rendre le tribunal de la GST opérationnel dans 4 à 6 mois", a déclaré Sanjay Malhotra, secrétaire d'État aux recettes, lors d'une conférence de presse.

Selon Abhishek Jain, associé chez KPMG, la création d'un tribunal d'appel de la GST permettra de résoudre une multitude de litiges en suspens dans le cadre de la GST.

Le Conseil de la GST a également décidé d'accorder des exonérations fiscales aux services de lancement de satellites fournis par des entreprises privées.

Il a également décidé d'imposer une taxe de 28 % sur les fonds que les sociétés de jeux en ligne collectent auprès de leurs clients.