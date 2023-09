Le gouvernement japonais est prêt à annoncer un nouveau plan de relance économique en octobre pour soutenir les hausses de salaires des entreprises et réduire les factures d'énergie, a rapporté mercredi l'agence de presse Kyodo.

Le Premier ministre Fumio Kishida devrait ordonner à ses agences gouvernementales de rédiger le programme d'ici la fin du mois de septembre, dans le but de compiler un budget supplémentaire pour financer les mesures.

Le Japon est accablé par la dette la plus lourde du monde industriel, qui représente plus de deux fois la taille de son économie, et ses demandes budgétaires pour la prochaine année fiscale atteindront le chiffre record de 112 000 milliards de yens (760 milliards de dollars).

v(1 $ = 147,4200 yens)