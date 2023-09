Le réalisateur Ryusuke Hamaguchi a ressenti le besoin de faire une pause après avoir assuré la promotion de deux films à succès consécutifs. Il s'est donc réfugié dans la campagne japonaise pour tourner un nouveau film, "Le mal n'existe pas", dont la première a eu lieu lundi à Venise.

Hamaguchi a remporté l'Oscar du meilleur film international avec "Drive My Car" en 2022 et le Grand prix du jury au Festival du film de Berlin 2021 avec son drame romantique "Wheel of Fortune and Fantasy", ce qui a considérablement renforcé sa notoriété internationale.

"J'ai ressenti le besoin de me reposer et de me remettre de la période de promotion, qui m'a fait beaucoup souffrir. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce film", a déclaré M. Hamaguchi à Reuters avant la projection de "Evil Does Not Exist".

"Faire ce film a été comme un processus de guérison pour moi et je me sens très chanceux d'avoir été invité à un festival comme celui-ci", a-t-il ajouté.

Peu de gens savaient qu'il réalisait ce long métrage et son inclusion dans la sélection de Venise - le seul film asiatique dans la compétition principale - en a surpris plus d'un.

Le film montre ce qui arrive à une petite communauté rurale lorsqu'une agence de talents de Tokyo décide de construire un site de glamping haut de gamme dans les bois avoisinants, menaçant de contaminer l'approvisionnement en eau du village et de perturber l'équilibre de la nature.

"Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que cela s'est réellement produit et que le plan et la proposition étaient tellement bâclés qu'il n'y avait aucune chance que cela fonctionne", a déclaré M. Hamaguchi.

Les promoteurs tentent d'impliquer l'homme à tout faire local, un père célibataire élevant une jeune fille curieuse, dans leur projet mal conçu et un lent sentiment de malheur enveloppe progressivement le film, remettant en question son titre même.

"Le titre est né de mon observation de la nature", explique Hamaguchi.

"Il semble qu'il n'y ait pas de mal. Mais ce n'est pas vraiment le message du film et je ne pense pas que quiconque regarde le film pensera que le mal n'existe pas", a-t-il ajouté.

Hamaguchi a emmené une grande partie de son casting à Venise, y compris la jeune protagoniste, qui a salué avec enthousiasme les photographes lorsqu'elle a foulé le célèbre tapis rouge.

Le réalisateur a déclaré qu'il devait venir à Venise il y a trois ans, après que "Wife of a Spy", dont il a écrit le scénario, a été sélectionné. Mais la pandémie de grippe aviaire l'en a empêché.

"Je ne peux pas dire que cela compense, mais je suis très heureux de pouvoir venir dans cette belle ville cette fois-ci.