Le National Highways Infra Trust (NHIT) de l'Inde est prêt à faire appel au marché national des obligations d'entreprise par le biais d'un premier placement privé d'obligations au cours des deux prochains mois, ont déclaré vendredi quatre sources directement au courant de l'affaire.

La société devrait opter pour des obligations à plus long terme (plus de 15 ans) et chercherait à lever entre 20 et 30 milliards de roupies (241 à 362 millions de dollars), ont déclaré les sources.

"NHIT optera pour des obligations à coupon zéro d'une durée de 17 ou 18 ans, car cela devient une proposition attrayante pour les investisseurs à long terme qui ne veulent pas s'impliquer dans des réinvestissements pour des créances régulières pendant une longue période", a déclaré l'une des sources.

La société est une filiale à 100 % de la National Highways Authority of India et gère des projets de routes à péage.

Une autre source a déclaré que la société organiserait une réunion de son conseil d'administration la semaine prochaine et que de plus amples détails sur le calendrier et la durée exacte de l'émission seraient finalisés à ce moment-là.

Les sources ont requis l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias, tandis que la société n'a pas immédiatement répondu à un courriel de Reuters demandant des commentaires.

Les investisseurs à long terme cherchent à investir des fonds de manière agressive dans des titres mieux notés, car ils sont témoins d'un afflux important, coïncidant avec un certain ralentissement de l'offre globale de dette.

Les obligations de la société sont notées AAA par les agences de notation, ce qui implique le niveau de sécurité le plus élevé. Elle avait levé 15 milliards de roupies lors de sa toute première émission de titres de créance, lorsqu'elle avait fait appel au marché par le biais d'une émission publique en octobre 2022. (1 $ = 82,8660 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia et Bhakti Tambe ; Rédaction de Sonia Cheema)