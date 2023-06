L'application de vidéos courtes TikTok prévoit d'investir des milliards de dollars en Asie du Sud-Est au cours des prochaines années, a déclaré jeudi son PDG Shou Zi Chew.

Lors d'un événement organisé en Indonésie, M. Chew a déclaré que le contenu de TikTok se diversifiait de plus en plus, à mesure que l'application comptait davantage d'utilisateurs et se lançait dans le commerce électronique.

Il a ajouté que 2 millions de petits vendeurs proposent leurs produits sur la plateforme.