Le Pakistan envisage de vendre des participations dans trois entreprises publiques de distribution d'électricité très performantes par le biais d'une introduction en bourse, ont déclaré des responsables mercredi, alors que le pays cherche à résoudre les problèmes financiers auxquels est confronté le secteur criblé de dettes.

Le secteur de l'électricité de ce pays d'Asie du Sud a été affecté par des taux élevés de vol d'électricité et de pertes de distribution, ce qui a entraîné une accumulation de dettes tout au long de la chaîne de production - une préoccupation également soulevée par le Fonds monétaire international (FMI).

"En fin de compte, notre solution passe par la privatisation", a déclaré Rasheed Langrial, secrétaire de la division de l'électricité, à des journalistes à Islamabad, ajoutant qu'il était "sérieusement envisagé" de procéder à une introduction en bourse de trois sociétés.

Ces sociétés, qu'il a qualifiées de très performantes et pour lesquelles le taux de recouvrement des factures est élevé, sont basées dans les grands centres urbains de l'est, Gujranwala et Faislabad, ainsi que dans la capitale, Islamabad.

Il a déclaré que d'autres entreprises publiques qui enregistraient des pertes massives en raison de faibles taux de recouvrement - dus au vol et aux pertes en ligne - auraient besoin de travaux pour être "prêtes pour la privatisation".

Le Pakistan compte dix sociétés de distribution, appelées localement DISCOs.

Le ministre intérimaire de l'énergie, Mohammad Ali, a déclaré qu'une campagne de répression allait être lancée pour mettre fin au vol d'électricité, qui représente 589 milliards de roupies (1,92 milliard de dollars).

La détermination du Pakistan à entreprendre des réformes dans le secteur de l'électricité a été cruciale pour parvenir à un accord au niveau des services, débloquant un accord de confirmation de 3 milliards de dollars de la part du FMI.

Le secteur de l'électricité a été spécifiquement mentionné par le FMI, qui a appelé à une révision "opportune" des tarifs afin de garantir le recouvrement des coûts. Cela signifie une augmentation des prix pour les consommateurs malgré une inflation déjà record. (1 $ = 307,4000 roupies pakistanaises) (Reportage d'Ariba Shahid à Karachi Rédaction d'Alexandra Hudson)