Pita Limjaroenrat, candidat au poste de premier ministre de la Thaïlande, s'apprête à subir un test critique de son influence politique jeudi, alors que le parlement se réunit pour un vote très important sur le poste de premier ministre qui pourrait mettre à l'épreuve l'unité de son alliance de huit partis.

Le leader de 42 ans du parti Move Forward, vainqueur surprise des élections, devrait être le seul candidat lors du vote de jeudi, mais il devra relever un défi de taille : obtenir le soutien de plus de la moitié des 750 membres du parlement bicaméral.

Le parti libéral Move Forward et son partenaire d'alliance, le Pheu Thai, ont écrasé les partis conservateurs pro-militaires lors des élections du 14 mai, considérées par beaucoup comme un rejet retentissant de près d'une décennie de gouvernement dirigé ou soutenu par les militaires royalistes.

Mais la détermination de Pita à poursuivre le programme progressiste et anti-establishment de Move Forward le met en porte-à-faux avec un puissant réseau de conservateurs et de vieilles familles qui ont dominé la politique thaïlandaise pendant des décennies, et qui essaieront presque certainement de le contrecarrer lors du vote de jeudi.

Le parcours de M. Pita a été semé d'embûches et un coup dur lui a été porté à la veille du scrutin, lorsque deux plaintes déposées contre lui ont pris de l'ampleur, ce qui a incité des centaines de manifestants pro-démocratie à se rassembler à Bangkok pour mettre en garde contre les manœuvres visant à écarter le Mouvement pour l'avenir du pouvoir.

La Cour constitutionnelle a accepté mercredi de se saisir d'une plainte contre le parti concernant son projet d'amendement d'une loi stricte interdisant d'insulter la monarchie, quelques heures seulement après que la commission électorale a recommandé à la Cour de disqualifier Pita en tant que législateur en raison d'une violation de l'actionnariat.

"Il y a eu des tentatives pour bloquer, non pas pour me bloquer, mais pour bloquer le gouvernement majoritaire du peuple et l'empêcher de diriger le pays de diverses manières", a déclaré Pita à ThaiRath TV.

"C'est tout à fait normal pour le chemin vers le pouvoir dans notre pays [...]. Toutes les choses importantes sont toujours difficiles. Je suis encouragé et j'ai bon espoir d'arranger les choses au fur et à mesure jusqu'à ce que mon rêve et celui du peuple puissent être réalisés."

Les poursuites engagées contre Move Forward sont le dernier rebondissement en date d'une lutte pour le pouvoir qui dure depuis deux décennies en Thaïlande, marquée par des coups d'État, des interventions judiciaires et des manifestations de rue paralysantes.

On peut s'attendre à de nouvelles turbulences si Pita ne remporte pas le scrutin. Son alliance contrôle 312 sièges, mais pour obtenir les 376 voix nécessaires, il compte sur le soutien de certains des 250 membres de la chambre haute du Sénat nommés par les militaires à la suite du coup d'État de 2014.

Si M. Pita échoue, l'alliance devra décider si elle le soutiendra à nouveau lors d'un autre vote, prévu la semaine prochaine, ou si elle présentera un autre candidat, mettant ainsi à l'épreuve sa cohésion alors qu'elle cherche à former le prochain gouvernement.