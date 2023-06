Le Premier ministre indien Modi affirme qu'il existe une "confiance sans précédent" entre l'Inde et les États-Unis - WSJ

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré lundi que les liens entre New Delhi et Washington étaient plus forts et plus profonds que jamais, dans une interview accordée au Wall Street Journal.

"L'Inde mérite un profil et un rôle beaucoup plus importants, plus profonds et plus larges", a déclaré M. Modi dans cette interview, avant sa visite aux États-Unis cette semaine, qui est présentée comme un tournant dans les relations bilatérales.