Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif espère conclure un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) ce mois-ci, a-t-il déclaré dans une interview accordée à l'agence de presse turque Anadolu.

Le déblocage des fonds de sauvetage en attente dans le cadre de la 9e revue du FMI est crucial pour que le Pakistan puisse résoudre une crise aiguë de la balance des paiements. Les réserves de la banque centrale du pays peuvent tout juste couvrir un mois d'importations.

L'accord conclu au niveau des services du FMI pour débloquer 1,1 milliard de dollars, sur un total de 6,5 milliards de dollars, est retardé depuis novembre. Plus de 100 jours se sont écoulés depuis la dernière mission des services du FMI au Pakistan, ce qui représente le plus long délai depuis au moins 2008.

"Nous espérons toujours que le programme du FMI se concrétisera. Notre 9e examen par le FMI correspondra à tous les termes et conditions et, avec un peu de chance, nous aurons de bonnes nouvelles ce mois-ci", a déclaré M. Sharif, ajoutant que le Pakistan avait mené à bien toutes les actions préalables nécessaires pour débloquer le financement.

Le Pakistan doit annoncer son budget fédéral le 9 juin.

Le mois dernier, le ministre des finances a déclaré que le FMI avait demandé des détails sur le budget, que le gouvernement avait prévu de partager.

Le pays est en proie à une crise économique et l'inflation a atteint 37,97 % en mai, ce qui constitue un record pour le deuxième mois consécutif et le plus élevé d'Asie du Sud.

Le gouvernement a supprimé les plafonds sur le taux de change, imposé des taxes, augmenté les tarifs de l'énergie et réduit les subventions pour tenter de débloquer le financement du FMI. Il a également relevé les taux d'intérêt directeurs à un niveau record de 21 %.

(Cet article a été corrigé pour indiquer que le Pakistan annoncera son budget fédéral le 9 juin, et non le 9 mai, au paragraphe 5).