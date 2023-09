Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a déclaré mardi que son cabinet publierait cette semaine une série de politiques visant à réduire le coût de la vie, à suspendre les dettes des agriculteurs, à attirer davantage de touristes et à augmenter les revenus.

Srettha et son gouvernement de 11 partis présentent leur programme politique largement populiste à la nouvelle législature et héritent d'une économie peu performante qui lutte contre la faible demande d'exportations thaïlandaises et la baisse de confiance des investisseurs.

Srettha, magnat de l'immobilier et nouveau venu en politique, a essuyé des critiques au parlement pour des politiques que l'opposition juge vagues et manquant de direction claire. Il a déclaré que le cabinet formaliserait les plans mercredi et les introduirait dès que possible.

"Je ne sais pas si ce sera une surprise ou non, mais il y a beaucoup de politiques qui correspondent aux défis", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le climat industriel a atteint son niveau le plus bas depuis un an en août, malgré la fin des mois d'impasse post-électorale, avec des inquiétudes concernant la faiblesse des exportations et la lenteur de la reprise.

Le vice-ministre du commerce, Napintorn Srisanpang, a déclaré au parlement que les exportations pourraient diminuer de 1 à 2 % cette année en raison du ralentissement de la demande mondiale.

Le gouvernement, dirigé par le parti populiste Pheu Thai, prévoit de relancer l'économie par des aides, des subventions et une augmentation des salaires, ce qui suscite l'inquiétude des économistes et des groupes commerciaux quant à la manière dont ces mesures seront financées et à la possibilité d'une augmentation des coûts pour les entreprises.

M. Srettha a déclaré qu'il négocierait avec les travailleurs et les employeurs pour augmenter le salaire minimum journalier dès que possible à un "niveau approprié" de 400 bahts (11,25 dollars), contre 337 bahts en moyenne.

Le ministre du travail, Pipat Ratchakitprakarn, a déclaré au parlement que le salaire de 400 bahts devrait être fixé au début de l'année prochaine.

"Nous devons essayer d'améliorer les compétences des travailleurs pour obtenir un salaire journalier de 600 bahts dès que possible", a-t-il ajouté.

M. Srettha a déclaré que le gouvernement prévoyait de réduire prochainement les coûts de l'électricité et du carburant pour les consommateurs et d'autoriser l'entrée sans visa des visiteurs chinois, une source importante de touristes pour la Thaïlande. Un moratoire sur l'endettement des agriculteurs est prévu pour le quatrième trimestre, a-t-il ajouté.

"Nous avons des mesures de stimulation économique à court terme, telles que le tourisme, pour amener de l'argent dans le secteur des services, faire en sorte que les salaires augmentent en fonction de la demande de travailleurs, et réduire les coûts de l'énergie pour les personnes et les opérateurs logistiques", a-t-il déclaré au Parlement.

Kriengkrai Theinnukul, président de la Fédération des industries thaïlandaises, a déclaré qu'une augmentation imminente des salaires "aggraverait une situation déjà mauvaise pour certaines petites entreprises", ajoutant qu'il serait préférable d'augmenter les salaires l'année prochaine, lorsque l'économie se redressera.