Le Sénat australien a adopté lundi une loi qui ouvre la voie à l'organisation, dans le courant de l'année, d'un référendum historique sur la reconnaissance des populations indigènes dans la Constitution.

Lors du vote final à la chambre haute du Parlement, 52 personnes ont voté en faveur du projet de loi, tandis que 19 ont voté contre, ce qui a permis au projet de loi d'être adopté à la majorité absolue.

Le référendum demandera aux Australiens s'ils sont favorables à la modification de la constitution pour y inclure la "Voix au Parlement", une commission chargée de conseiller le parlement sur les questions concernant les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres.

Le Premier ministre Anthony Albanese doit maintenant fixer la date du référendum. Il s'agira du premier référendum sur lequel les Australiens se prononceront depuis 1999, lorsqu'ils ont rejeté l'instauration d'une république.

Les Aborigènes, qui représentent environ 3,2 % des quelque 26 millions d'habitants de l'Australie, se situent en dessous de la moyenne nationale dans la plupart des domaines socio-économiques et ne sont pas mentionnés dans la constitution. Ils ont été marginalisés par les dirigeants coloniaux britanniques et n'ont obtenu le droit de vote que dans les années 1960.

Les parlementaires qui soutiennent le projet de loi ont applaudi et applaudi lorsque les chiffres définitifs du vote ont été lus dans la salle.

"Il s'agit d'une demande très simple : être reconnu dans la Constitution", a déclaré Malarndirri McCarthy, une femme indigène et sénatrice du parti travailliste.

"Le fait d'être inclus dans la Constitution est très important pour les peuples indigènes. Une majorité d'entre eux souhaite que cela se produise", a-t-elle ajouté.

Le soutien en faveur de la modification de la Constitution a été hésitant. Un sondage publié la semaine dernière a montré que les opposants au référendum l'emportaient pour la première fois, à 51 % contre 49 %.

Pour modifier la constitution, le gouvernement doit décrocher ce que l'on appelle une double majorité lors du référendum. Cela signifie que plus de 50 % des électeurs au niveau national et une majorité d'électeurs dans au moins quatre des six États doivent soutenir le changement.

Les groupes qui s'opposent au changement constitutionnel ont fait valoir qu'il s'agissait d'une distraction qui empêcherait d'obtenir des résultats pratiques et positifs, et qu'il diviserait les Australiens en fonction de leur race.

"Si le oui l'emporte, nous serons divisés à jamais", a déclaré la sénatrice Jacinta Nampijinpa Price, porte-parole de l'opposition pour les affaires indigènes. Le principal parti d'opposition, le Parti libéral, demande aux citoyens de voter "non" au référendum.

La sénatrice indigène indépendante Lidia Thorpe, qui s'est également opposée avec force au projet de loi, a déclaré que ce changement ne ferait que créer un "organe consultatif impuissant".