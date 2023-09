ATHENES (Reuters) - Les corps de trois personnes supplémentaires ont été retrouvés dimanche dans le centre de la Grèce, portant à 14 morts le bilan des pluies torrentielles et des inondations du milieu de semaine, ont annoncé les services de secours.

Trois autres personnes sont encore portées disparues.

Les cadavres d'une femme de 88 ans et de deux hommes de 58 et 65 ans ont été retrouvés près de la ville de Karditsa, l'un des secteurs les plus durement touchés.

La tempête Daniel a déversé en trois jours des quantités de pluie jamais enregistrées en Grèce. Des habitations et des ponts ont été emportés, des routes éventrées. Des animaux ont péri noyés et les récoltes dans la plaine fertile de Thessalie ont été détruites.

Plus de 4.250 personnes ont été évacuées jusqu'à présent, ont dit les autorités, et les efforts se concentrent sur les villages près de Larissa et du fleuve Pénée, qui a débordé en certains endroits, aggravant les destructions.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, doit se rendre dimanche soir au principal centre opérationnel de secours en Thessalie et annoncer une série de mesures d'aide pour les habitants affectés par la tempête.

(Rédigé par Renee Maltezou et Alkis Konstantinidis, version française Bertrand Boucey)