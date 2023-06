Le chef de l'opposition indienne, Rahul Gandhi, a critiqué jeudi la manière dont le Premier ministre Narendra Modi gère les relations avec la Chine, affirmant que Pékin "occupe notre territoire", tout en s'en prenant au leader nationaliste hindou à propos de la polarisation religieuse du pays.

"Le fait est que la Chine occupe notre territoire. C'est un fait reconnu", a déclaré M. Gandhi, qui appartient au parti d'opposition, le Congrès, lors d'une allocution prononcée au National Press Club, dans le cadre d'une visite à Washington.

"C'est absolument inacceptable. Le Premier ministre semble croire le contraire.

L'ambassade de l'Inde à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le voyage de M. Gandhi précède de quelques semaines la visite de M. Modi aux États-Unis, prévue pour la fin du mois.

La Chine et l'Inde sont des voisins difficiles depuis des décennies, à la suite d'une guerre sur leur frontière himalayenne contestée au début des années 1960.

Après les affrontements frontaliers meurtriers de 2020 qui ont coûté la vie à 20 soldats indiens et à quatre soldats chinois, la Chine a fait monter la tension cette année en renommant 11 localités de l'État indien de l'Arunachal Pradesh, dans l'est du pays, que la Chine appelle le Tibet méridional et qu'elle revendique comme son territoire. L'Inde a rejeté et nié ces revendications.

Par ailleurs, Gandhi a rendu Modi responsable de la polarisation religieuse de l'Inde, affirmant que le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP) de M. Modi n'était pas inclusif.

"Ils génèrent en quelque sorte une certaine dose de haine dans la société, ils polarisent la société et ils ne sont pas inclusifs. Ils n'embrassent pas tout le monde et divisent la société", a déclaré M. Gandhi.

Le BJP nie ces allégations et affirme que ses politiques visent au bien-être et au développement de tous les Indiens.

Gandhi a également accusé le BJP de "s'emparer des institutions" et de "s'emparer de la presse" en Inde. Depuis l'arrivée au pouvoir de Modi en 2014, l'Inde est passée de la 140e place au classement mondial de la liberté de la presse, établi chaque année par l'organisation à but non lucratif Reporters sans frontières, à la 161e place cette année, soit le rang le plus bas jamais atteint.

Le BJP nie toute compromission institutionnelle et affirme que sa gouvernance respecte l'État de droit.

(Cet article a été remanié pour corriger la grammaire des paragraphes 2 et 3)