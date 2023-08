La transmission de la politique monétaire à l'économie réelle au Sri Lanka est encore incomplète, a déclaré le gouverneur de la banque centrale du pays, Nandalal Weerasinghe, lors d'un événement communautaire LSEG FX lundi.

Weerasinghe a déclaré qu'il aimerait voir les taux d'intérêt du secteur privé baisser davantage et à un rythme plus rapide, ajoutant que la restructuration de la dette intérieure est l'objectif le plus important pour le pays surendetté à court terme.