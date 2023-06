par Humeyra Pamuk

17 juin (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est attendu dimanche à Pékin pour ce qui constitue la première visite d'un diplomate américain de haut rang en Chine depuis cinq ans, sur fond de relations glaciales entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Aucune avancée majeure n'est attendue sur la longue liste des points de tension entre Washington et Pékin, parmi lesquels Taïwan, le commerce et le respect des droits humains.

Il était initialement prévu qu'Antony Blinken se rende en Chine en février dernier, mais la visite a été repoussée après l'incursion dans l'espace aérien américain d'un présumé ballon espion chinois.

Durant cette visite de deux jours, le chef de la diplomatie américaine doit s'entretenir avec son homologue chinois Qin Gang et, possiblement, avec le président chinois Xi Jinping.

Il va oeuvrer à établir des lignes de communication ouvertes et durables afin de s'assurer que la rivalité stratégique entre Washington et Pékin ne bascule pas en conflit.

Ces discussions vont être suivies de près à travers le monde, alors que toute escalade entre les deux puissances pourrait avoir des répercussions dans un ensemble de domaines - marchés financiers, routes commerciales, chaînes d'approvisionnement mondiales...

Les voisins de la Chine s'inquiètent particulièrement de la réticence de celle-ci à maintenir un dialogue militaire avec les Etats-Unis, en dépit d'appels en ce sens de ces derniers.

S'exprimant vendredi lors d'une conférence de presse en amont de son départ pour Pékin, Antony Blinken a indiqué que son déplacement avait trois objectifs principaux: mettre en place des mécanismes de gestion de crise, faire avancer les intérêts des Etats-Unis et leurs alliés, et échanger sur des sujets de préoccupation et des domaines de coopération potentielle.

Toutefois, au cours de la semaine, des représentants américains ont indiqué ne pas anticiper de réelles avancées lors de cette visite, en dépit de la volonté d'Antony Blinken de mener des discussions "candides, directes et constructives", ont-ils dit lors d'une conférence téléphonique.

Il est quand même attendu que la venue du chef de la diplomatie américaine en Chine ouvre la voie à davantage d'échanges bilatéraux dans les prochains mois et éventuellement à des déplacements de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et de la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo.

Cette visite pourrait aussi servir de base à la préparation de réunions entre le président américain Joe Biden et Xi Jinping en marge de sommets multilatéraux cette année. (Reportage Humeya Pamuk à Tokyo; version française Jean Terzian)