Le constructeur automobile chinois BYD a baissé les prix de ses nouvelles versions des modèles hybrides Song Plus et EV, a annoncé l'entreprise sur ses réseaux sociaux.

Les prix ont baissé de 12 % pour le modèle Song Plus EV et de 19 % pour le modèle Song Plus hybride, selon les calculs de Reuters. (Reportage de Liz Lee et Zoey Zhang ; Rédaction de Jacqueline Wong)