Le dollar s'est dirigé vers sa plus forte baisse hebdomadaire de l'année vendredi, alors que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell s'est montré plus confiant quant à la réduction des taux d'intérêt dans les mois à venir, tandis que le yen s'est renforcé sur la spéculation croissante d'une hausse des taux au Japon.

Les traders sont restés sur le qui-vive et les mouvements en Asie ont été faibles en attendant les données sur l'emploi américain plus tard dans la journée qui pourraient confirmer ou infirmer les attentes du marché pour une réduction des taux américains d'ici le mois de juin.

M. Powell a déclaré que la Fed n'était "pas loin" de la confiance nécessaire pour réduire les taux.

Jeudi, la Banque centrale européenne a maintenu son taux de référence à 4 % et a jeté les bases d'une réduction en juin. L'euro a toutefois augmenté parce que le taux des fonds fédéraux se situe entre 5,25 % et 5,5 % et que les investisseurs considèrent que les États-Unis disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour réduire leurs taux.

La monnaie commune a atteint un plus haut de près de deux mois, à 1,0956 dollar, au cours de la session asiatique, ce qui l'a ramenée au milieu d'une fourchette qu'elle a maintenue pendant un an. Elle est en hausse de près de 1 % par rapport au dollar sur la semaine.

Le yen est en hausse de 1,5 % sur la semaine, sa plus forte hausse en pourcentage depuis décembre, alors que les décideurs politiques ont noté des signes de cycle positif des prix salariaux soutenant l'inflation - préparant le terrain pour la première augmentation des taux d'intérêt du Japon en 17 ans.

Le yen était au-dessus de sa moyenne mobile de 50 jours et à son niveau le plus élevé depuis un mois, à 147,54, au début des échanges asiatiques vendredi.

"Les analystes de HSBC ont déclaré dans une note adressée à leurs clients que les attentes en matière de relèvement des taux d'intérêt pour le Japon ont été revues à la hausse. "Considérant que les positions spéculatives à court terme sur le yen sont maintenant à des niveaux extrêmes, le yen peut probablement éviter une situation 'acheter la rumeur, vendre le fait' lorsque la BOJ augmentera les taux, et le dollar/yen peut encore chuter.

La faiblesse du dollar cette semaine a également permis aux dollars australien et néo-zélandais de gagner respectivement 1,5 % et 1,1 % sur la semaine. La livre sterling a augmenté de 1,2 % cette semaine pour atteindre un sommet de 2024 à 1,2820 $.

Le dollar australien est à son plus haut niveau depuis la mi-janvier à 0,6631 $ et le kiwi à son plus haut niveau de la semaine à 0,6183 $.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a ajouté aux attentes de réduction après avoir déclaré sur CNBC que quelques rapports supplémentaires sur l'inflation pourraient donner confiance en l'inflation. Il y en aura deux avant mai et trois avant la réunion de juin de la Fed.

"Le dollar semble désormais plus vulnérable à l'approche des chiffres de l'emploi non agricole de vendredi", a déclaré Imre Speizer, stratège chez Westpac. "A moins que le rapport sur l'emploi américain ne sorte du chapeau un gros lapin favorable au dollar, la faiblesse du dollar pourrait se poursuivre la semaine prochaine".

Les économistes s'attendent à ce que les États-Unis créent 200 000 emplois après les 353 000 emplois de janvier.