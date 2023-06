La CDPQ dirige actuellement ses efforts d'investissement régionaux depuis Singapour, selon le rapport, ajoutant qu'elle a toujours des intérêts commerciaux en Chine.

(Reuters) - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), deuxième fonds de pension du Canada, a cessé de réaliser des opérations privées en Chine et fermera son bureau de Shanghai dans le courant de l'année, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

"Nous avons mis en pause les investissements privés depuis un certain temps déjà -- et nous nous sommes concentrés sur les marchés liquides, ce qui représente la majorité de l'exposition totale de notre portefeuille de deux pour cent à la Chine. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive", a déclaré la CDPQ au journal.

La CDPQ n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En février, le Financial Times a rapporté que le fonds souverain de Singapour GIC avait réduit ses investissements privés en Chine. Au début du mois d'avril, le troisième fonds de pension du Canada, le Régime de retraite des enseignants de l'Ontario (RREO), a également fermé son équipe d'investissement en actions chinoises basée à Hong Kong.