Zhongzhi Enterprise Group a déclaré jeudi aux investisseurs qu'il était confronté à une crise de liquidités et qu'il allait procéder à une restructuration de sa dette, selon la vidéo d'une réunion, alors que le gestionnaire d'actifs chinois est aux prises avec un ralentissement de plus en plus marqué du marché de l'immobilier.

Zhongzhi, dont le siège est à Pékin, a engagé l'un des quatre grands cabinets comptables pour réaliser un audit complet de l'entreprise et recherche des investisseurs stratégiques, a déclaré la direction de Zhongzhi aux investisseurs lors d'une réunion jeudi, selon la vidéo visionnée par Reuters.

La réunion a eu lieu après que Zhongrong International Trust Co, une importante société fiduciaire contrôlée par Zhongzhi, a manqué des paiements sur des dizaines de produits d'investissement depuis la fin du mois de juillet, selon des sources d'investisseurs.

Zhongzhi n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Zhongzhi, dont les activités tentaculaires vont de l'exploitation minière à la gestion de patrimoine, est le dernier grand conglomérat chinois à connaître des difficultés, après l'effondrement d'autres groupes tels que Anbang Insurance Group et HNA Group.

Le stress de liquidité auquel est confronté Zhongzhi, qui a une exposition importante à l'immobilier, met en évidence l'effet d'entraînement des problèmes d'endettement immobilier de la Chine.

Zhongzhi est confronté à une "crise de liquidité" et a cessé de payer les investisseurs de ses produits, a déclaré son équipe de direction aux investisseurs lors de la réunion, selon la vidéo. Il n'a pas été possible de déterminer si la société est insolvable avant la fin du travail d'audit, qui a commencé en juillet, ont déclaré les dirigeants. Le plan consiste en un "auto-sauvetage" par le biais d'une restructuration, en mettant l'accent sur le recouvrement des dettes et la liquidation des actifs, mais la faillite est également une option, ont-ils ajouté, sans divulguer le montant de la dette qui doit être restructurée. (Reportage de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Jacqueline Wong et Jamie Freed)