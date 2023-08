Zhongzhi Enterprise Group a déclaré aux investisseurs qu'il était confronté à une crise de liquidité et qu'il allait procéder à une restructuration de sa dette, selon deux sources, alors que le gestionnaire d'actifs chinois est confronté à un ralentissement de plus en plus marqué du marché de l'immobilier.

Zhongzhi, dont le siège est à Pékin, a engagé l'un des quatre grands cabinets comptables pour réaliser un audit complet de l'entreprise et recherche des investisseurs stratégiques, a déclaré la direction de Zhongzhi aux investisseurs lors d'une réunion jeudi, selon deux sources d'investisseurs.

La réunion a eu lieu après que Zhongrong International Trust Co, une importante société fiduciaire contrôlée par Zhongzhi, a manqué des paiements sur des dizaines de produits d'investissement depuis la fin du mois dernier.

Zhongzhi n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. (Reportage de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Jacqueline Wong)