Le gouvernement indien a fixé une limite d'émission de deux kilogrammes de dioxyde de carbone pour chaque kilogramme d'hydrogène produit pour être classé comme "vert" à partir de sources renouvelables, a déclaré samedi le ministère des énergies nouvelles et renouvelables.

Il a déclaré dans un communiqué que sa notification apporterait la clarté tant attendue pour la production d'hydrogène vert en Inde.

"Avec cette notification, l'Inde devient l'un des premiers pays au monde à annoncer une définition de l'hydrogène vert", a déclaré le ministère dans son communiqué, qui précise les émissions qui seront prises en compte.

L'Inde souhaite devenir une plaque tournante mondiale pour la production d'hydrogène vert et vise une production annuelle de 5 millions de tonnes de ce carburant d'ici à 2030, ce qui permettrait de réduire les émissions de carbone d'environ 50 millions de tonnes et d'économiser plus de 12 milliards de dollars sur les importations de combustibles fossiles.

Il s'agit d'un plan ambitieux pour un pays dont l'hydrogène consommé actuellement est essentiellement produit à partir de combustibles fossiles.

Bien que l'hydrogène n'émette que de l'eau lorsqu'il est utilisé comme carburant, il est produit par des usines d'électrolyse qui scindent les molécules d'eau.

Au début de l'année, des fonctionnaires ont déclaré à Reuters que l'Inde, qui assure cette année la présidence tournante du Groupe des 20, suggérait une limite de 1 kg d'émissions de CO2 pour l'hydrogène vert, soit la moitié du seuil annoncé samedi.

Bien que la première production ne soit prévue que pour 2026, l'Inde a négocié des accords bilatéraux avec l'Union européenne, le Japon et d'autres pays pour commencer à exporter le carburant.