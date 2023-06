Le gouverneur adjoint de la province du Badakhshan, dans le nord de l'Afghanistan, a été tué par un attentat à la voiture piégée mardi, a déclaré le porte-parole de la province.

"Nissar Ahmad Ahmadi et son chauffeur ont été tués et six civils ont été blessés", a déclaré Mahzudeen Ahmadi, directeur du bureau d'information de Badakshan, une province de l'extrême nord du pays qui partage une frontière avec la Chine et le Tadjikistan.

L'identité des auteurs de l'attentat à la bombe n'a pas été clairement établie. Il s'agit du premier attentat à la bombe ou de la première attaque d'envergure contre un responsable taliban en Afghanistan depuis plusieurs semaines.

L'administration talibane mène des raids contre les membres de l'État islamique, qui a revendiqué plusieurs attentats majeurs dans des centres urbains.

L'État islamique a également pris pour cible des responsables de l'administration talibane, revendiquant notamment l'assassinat du gouverneur de la province septentrionale de Balkh lors d'un attentat contre son bureau en mars.