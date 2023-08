Le conglomérat chinois de services immobiliers et financiers Shenzhen Baoneng Investment Group a condamné la "violente agression" dont a été victime son président et n'épargne aucun effort pour résoudre le problème des retards de paiement de salaires, a-t-il déclaré.

Le milliardaire Yao Zhenhua a été poursuivi et battu par plusieurs anciens employés devant le siège de sa société dans la ville de Shenzhen tôt lundi, ont rapporté plusieurs médias en ligne.

Des photos prises par les médias ont montré des pancartes disant "Rendez-moi mon salaire" collées sur les vitres de sa voiture Maybach noire.

Après l'agression, M. Yao est apparu échevelé sur certaines photos, mais il a ensuite participé à une réunion au cours de laquelle il a annoncé des plans de licenciement, a rapporté le Phoenix Weekly.

Dans un communiqué daté de jeudi, le groupe a déclaré qu'il intentait une action en justice à la suite de l'agression. Il a ajouté que la plupart de ses unités opérationnelles versaient les salaires normalement.

Baoneng est confronté à des problèmes de trésorerie depuis le second semestre 2021, alors que le secteur de l'immobilier est plongé dans une crise de la dette. Les médias ont rapporté qu'un projet d'entreprise dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle a ajouté au stress.

Baoneng a déclaré dans son communiqué de jeudi que ses nombreuses activités s'amélioraient et qu'elle avait fait des "percées" dans la résolution des difficultés de liquidité. Elle n'a pas donné plus de détails. (Reportage de Clare Jim et de la salle de presse de Pékin ; Rédaction)