Une agence d'aide internationale en Afghanistan a repris ses activités dans la province méridionale de Kandahar, berceau des talibans et lieu de résidence de leur chef spirituel suprême, après que son personnel féminin afghan a été autorisé à reprendre le travail.

Cette décision intervient après que le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), Jan Egeland, a déclaré à Reuters le mois dernier que les principaux dirigeants talibans de Kandahar avaient fait part de leur volonté d'accepter un arrangement provisoire pour les travailleuses humanitaires du NRC.

"Je suis heureux de confirmer que nous avons pu reprendre la plupart de nos opérations humanitaires à Kandahar ainsi que dans un certain nombre d'autres régions d'Afghanistan", a déclaré M. Egeland, qui a été responsable de l'aide humanitaire de l'ONU de 2003 à 2006, sur Twitter lundi.

"Tout notre travail s'adresse aux femmes et aux hommes, aux filles et aux garçons, avec une participation égale de nos collègues humanitaires féminins et masculins", a écrit M. Egeland.

L'administration talibane n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les talibans ont pris le pouvoir en août 2021, lorsque les forces dirigées par les États-Unis se sont retirées après 20 ans de guerre. En avril, les autorités talibanes ont commencé à appliquer l'interdiction faite aux femmes afghanes de travailler pour les Nations unies, après avoir mis un terme au travail des femmes pour les groupes d'aide en décembre. Les responsables de l'ONU et des organisations humanitaires ont déclaré que les ordres provenaient des chefs talibans à Kandahar.

Les Nations unies et les organisations humanitaires ont tenté d'obtenir des dérogations pour que les femmes puissent apporter leur aide, en particulier dans les domaines de la santé et de l'éducation. L'administration talibane promet depuis janvier un ensemble de lignes directrices écrites permettant aux groupes d'aide d'opérer avec du personnel féminin.

M. Egeland a déclaré le mois dernier que lorsqu'il s'est plaint que ces directives prenaient trop de temps, les responsables talibans à Kandahar ont suggéré qu'un accord provisoire pourrait être conclu pour permettre aux femmes afghanes de reprendre le travail dans les bureaux et sur le terrain.

Les talibans affirment qu'ils respectent les droits des femmes conformément à leur interprétation stricte de la loi islamique. Ils ont également renforcé les contrôles sur l'accès des femmes à la vie publique, interdisant aux femmes et aux jeunes filles l'accès à l'université et à l'école secondaire.