Les organisateurs du jamboree scout mondial en Corée du Sud, qui sont aux prises avec une vague de chaleur débilitante depuis plusieurs jours, se préparaient lundi à un typhon qui s'abattrait sur leur immense campement avec du vent et de la pluie, selon des responsables.

Des centaines de participants au jamboree d'environ 40 000 scouts de 155 pays ont été découragés par des températures de 33 degrés Celsius (91,4 degrés Fahrenheit), et certaines troupes se sont retirées.

Le gouvernement et les organisateurs se sont engagés à faire de la sécurité une priorité absolue et ont mis à disposition des camions-citernes, des espaces climatisés et des médecins.

Mais un nouveau danger se profile avec le typhon Kanun qui devrait atteindre le sud de la Corée du Sud tôt jeudi, avec des vents violents et des pluies attendues, selon les prévisionnistes.

"Pour assurer la sécurité du Jamboree mondial, nous discutons des contre-mesures détaillées à prendre en cas de typhon avec les agences concernées, y compris le ministère de l'Intérieur", a déclaré Kim Hyun-sook, ministre de l'Égalité des sexes, lors d'une réunion d'information.

Le ministre a précisé que les mesures seraient annoncées ultérieurement.

L'Organisation mondiale du mouvement scout a déclaré dans un communiqué qu'elle surveillait les conditions météorologiques et qu'elle demanderait de l'aide si de fortes pluies risquaient de s'abattre sur le campement situé dans une zone de terres récupérées dans le comté de Buan, dans le sud-ouest de la Corée du Sud.

Le contingent australien est le dernier à avoir quitté le campement en raison du risque de typhon, a rapporté la chaîne australienne ABC.

Les contingents américain et britannique ont déjà quitté les lieux en raison de la chaleur, les Américains devant séjourner dans une base de l'armée américaine et les Britanniques dans des hôtels de la capitale, Séoul.

Les scouts singapouriens se sont également installés dans d'autres lieux, mais participent aux activités sur place, ont indiqué les organisateurs.

Un concert de K-pop qui devait avoir lieu au camping dimanche a été reporté à vendredi et se tiendra au stade, à quelque 53 km de là.

Les organisateurs ont été critiqués par les parents et le public pour ne pas avoir anticipé la chaleur.

Kim Kwan-young, gouverneur de la province de Jeolla du Nord, qui accueille l'événement, s'est excusé dimanche de ne pas avoir été préparé.

Diverses autorités et entreprises sont intervenues pour apporter leur aide, faisant don d'eau et de glace, tandis que l'ordre Jogye du bouddhisme coréen a ouvert ses temples aux scouts.