Un tribunal de Hong Kong a rejeté lundi une demande visant à mettre fin à un procès historique pour atteinte à la sécurité nationale intenté contre le magnat des médias Jimmy Lai, une affaire dans laquelle il pourrait passer le reste de sa vie en prison s'il est reconnu coupable.

Jimmy Lai, 75 ans, est le fondateur du journal pro-démocratique Apple Daily, aujourd'hui fermé, et l'un des plus éminents critiques hongkongais des dirigeants du Parti communiste chinois, notamment du président Xi Jinping.

M. Lai et ses trois sociétés, Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited et AD Internet Limited, ont été inculpés de trois chefs d'accusation au titre de la loi sur la sécurité nationale, notamment de collusion avec des forces étrangères.

Pékin a imposé la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en 2020 après des mois de manifestations antigouvernementales. Cette loi punit des actes tels que la subversion, la collusion avec des forces étrangères et le terrorisme d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la perpétuité.

M. Lai est également accusé de conspiration en vue d'imprimer des publications séditieuses liées à l'Apple Daily, qui a fermé ses portes en juin 2021 après l'arrestation de son personnel par la police et le gel de ses actifs par les autorités. La sédition est passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement.

Lai s'est engagé à plaider non coupable et est en détention depuis plus de deux ans. Son procès devrait débuter en septembre.

L'avocat de Lai, Robert Pang, a demandé qu'il soit mis fin à la procédure, arguant d'un parti pris apparent du tribunal à l'encontre de Lai en raison du manque de transparence dans la nomination des juges chargés de la sécurité nationale par le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee.

"S'il y a un doute sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal, cela ne peut être autorisé", a déclaré M. Pang.

M. Pang a également affirmé que le fait d'empêcher Timothy Owen, l'avocat britannique de M. Lai, de le représenter au procès constituait une "persécution et non une poursuite".

Rejetant la contestation de Lai, les juges de la Haute Cour Esther Toh, Susana D'Almada Remedios et Alex Lee, ont fait valoir qu'ils avaient été nommés juges de la sécurité nationale par le chef de l'exécutif sur recommandation de la Commission de recommandation des magistrats, un organe consultatif indépendant composé du président de la Cour suprême et d'autres membres.

La loi sur la sécurité donne au chef de l'exécutif le pouvoir de décrocher un panel de juges qui peuvent entendre des affaires de sécurité nationale.

Vendredi dernier, la Haute Cour a décroché une tentative de Lai de contester la décision des responsables de la sécurité d'empêcher Owen de le représenter dans le procès.

Le recours à des avocats étrangers, tant pour le ministère public que pour la défense, est autorisé depuis longtemps dans l'ancienne colonie britannique, dans le cadre de ses traditions d'État de droit.

En décembre dernier, Lai a été condamné à cinq ans et neuf mois de prison pour fraude.