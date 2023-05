Le moral des consommateurs australiens s'est dégradé en mai après une hausse surprise des taux d'intérêt et le budget fédéral

L'indice de confiance des consommateurs australiens a chuté en mai après une hausse surprise des taux d'intérêt par la Reserve Bank of Australia (RBA) et un budget fédéral "légèrement décevant" qui ont assombri les perspectives pour les finances familiales et l'économie.

L'indice Westpac-Melbourne Institute du moral des consommateurs publié mardi a chuté de 7,9 % en mai par rapport à avril, l'indice tombant juste au-dessus des niveaux observés en mars, qui a enregistré la lecture mensuelle la plus basse depuis l'épidémie COVID-19 en 2020. "Les deux événements clés du mois dernier ont été la décision surprise du conseil d'administration de la Reserve Bank d'augmenter le taux d'escompte de 0,25 % en mai et le budget fédéral", a déclaré Bill Evans, économiste en chef de Westpac. L'indice de 79,0 pour le mois de mai signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes. Au début du mois, la RBA a surpris les marchés en augmentant les taux d'intérêt au lieu d'accorder une pause prolongée, comme l'attendaient les traders, en déclarant que l'inflation - qui se situe à près de 7,0 %, son plus haut niveau depuis 30 ans - était beaucoup trop élevée et que des taux d'intérêt encore plus élevés pourraient être nécessaires pour l'endiguer. La semaine dernière, le gouvernement travailliste australien s'est targué d'avoir dégagé le premier excédent budgétaire en 15 ans, grâce à une forte croissance de l'emploi et à des bénéfices miniers exceptionnels qui ont gonflé ses caisses, mais il a également annoncé des milliards d'euros d'aide à l'augmentation du coût de la vie. "Il est possible que certains consommateurs aient eu des attentes irréalistes à l'approche du budget 2023, notamment en ce qui concerne la possibilité d'accorder des allègements de vie chère sans alourdir la tâche de maîtrise de l'inflation", a déclaré M. Evans. La persistance de l'inflation et la hausse des prix de l'énergie ont incité les consommateurs à ne pas acheter un article ménager important, l'indice ayant baissé de 0,4 %. La confiance dans les perspectives des prix de l'immobilier a augmenté de 10,7 %, atteignant son plus haut niveau depuis février 2022, tandis qu'environ 70 % des consommateurs s'attendent à une hausse des taux d'intérêt hypothécaires au cours des 12 prochains mois.