Se présentant comme l'un des "humbles héritiers" des anciennes écoles de sagesse et citant le Bouddha, le pape François a exhorté dimanche toutes les religions à vivre en harmonie et à éviter les fondamentalismes idéologiques qui attisent la violence.

Le pape François s'exprimait lors d'une réunion interreligieuse dans la capitale mongole et partageait la scène dans un théâtre avec dix autres dirigeants, le type de réunion que les critiques conservateurs de François ont dénoncé dans le passé.

L'objectif premier de la visite du pape en Mongolie est de rencontrer la minuscule communauté catholique du pays, l'une des plus petites au monde avec ses 1 450 membres. Il est prévu qu'il dise une messe pour eux plus tard dans la journée de dimanche.

La Mongolie a une frontière commune avec la Chine et le pape a profité de son voyage pour envoyer un message apparent à Pékin, qui a eu des relations difficiles avec le Vatican, selon lequel les gouvernements n'ont rien à craindre de l'Église catholique parce qu'elle n'a pas d'ordre du jour politique.

Depuis le début de son voyage, François a fait l'éloge de la liberté religieuse en Mongolie, qui a été sévèrement réprimée lorsque le pays se trouvait dans la sphère d'influence de l'Union soviétique - un fait mentionné par l'un des chefs bouddhistes qui s'est adressé à lui.

"Les religions sont appelées à offrir au monde cette harmonie que le progrès technologique ne peut à lui seul conférer", a déclaré François après avoir écouté les discours de responsables représentant les bouddhistes mongols, les musulmans, les évangéliques, les juifs, les orthodoxes, les mormons, les hindous, les shintos, les bahaïs et les chamans.

"Frères et sœurs, nous nous réunissons aujourd'hui en tant qu'humbles héritiers d'anciennes écoles de sagesse. En nous rencontrant, nous voulons partager le grand trésor que nous avons reçu, afin d'enrichir une humanité si souvent égarée sur son chemin par la poursuite myope du profit et du confort matériel", a-t-il déclaré.

François a cité un écrit de Bouddha qui dit que "le sage se réjouit de donner", notant qu'il était similaire à la phrase de Jésus "Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir".

Les catholiques conservateurs, tels que l'évêque Athanasius Schneider du Kazakhstan, ont critiqué le pape pour avoir assisté à de tels rassemblements, les qualifiant de "supermarché des religions" qui diminuait le statut de l'Église catholique.

Mais le pape a répété dimanche qu'il accordait une grande importance au "dialogue œcuménique, interreligieux et culturel". Il a déclaré que le dialogue ne signifiait pas "passer sous silence les différences", mais rechercher la compréhension et l'enrichissement.

Il a condamné "l'étroitesse, l'imposition unilatérale, le fondamentalisme et la contrainte idéologique", affirmant qu'ils détruisent la fraternité, alimentent les tensions et compromettent la paix.

"Il ne peut donc y avoir de mélange entre les croyances religieuses et la violence, entre la sainteté et l'oppression, entre les traditions religieuses et le sectarisme", a déclaré François.

Plusieurs dirigeants, dont le rabbin et le chaman, ont transmis au pape une bénédiction spéciale de leur religion, lui souhaitant santé et longue vie.