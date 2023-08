Le chef du parti thaïlandais Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, a déclaré lundi qu'il acceptait l'invitation du parti Pheu Thai à tenter de former un gouvernement plus de deux mois après les élections.

Le parti populiste Pheu Thai a remporté la deuxième plus grande part des voix lors des élections de mai et tente de former un gouvernement après que les tentatives du vainqueur Move Forward aient échoué au parlement.

Bhumjaithai, connu pour avoir défendu la dépénalisation du cannabis, a déclaré qu'il s'allierait avec Pheu Thai à trois conditions, notamment que la nouvelle alliance ne touche pas aux lois strictes du pays sur l'insulte à la monarchie.

Anutin a également déclaré que son parti resterait dans l'alliance dirigée par le Pheu Thai tant que Move Forward n'y serait pas inclus et qu'ils ne formeraient pas un gouvernement minoritaire.

Move Forward a fait campagne sur la réforme des lois controversées sur la lèse-majesté, dont beaucoup disent qu'elles sont utilisées pour réprimer l'opposition au gouvernement royaliste actuel, soutenu par l'armée.

"Le Pheu Thai et le parti Bhumjaithai formeront le gouvernement avec le soutien des autres partis", a déclaré le chef du Pheu Thai, Cholnan Srikaew.