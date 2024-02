Habanos, le plus grand fabricant de cigares de Cuba, a déclaré lundi que ses ventes avaient grimpé à un niveau record de 721 millions de dollars en 2023, une référence que les dirigeants de l'entreprise ont attribuée à l'explosion de la demande pour ses cigares les plus luxueux et les plus haut de gamme sur les marchés, y compris la Chine.

Luis Sanchez-Harguindey, co-président de Habanos, a déclaré que les revenus avaient bondi de 31 % par rapport à l'année précédente, la société ayant encouragé la promotion de cigares tels que les marques Trinidad et Cohiba, des cigarettes exclusives autrefois réservées comme cadeaux aux diplomates étrangers sur l'île dirigée par les communistes.

"C'est une année de records", a déclaré M. Sanchez-Harguindey aux journalistes en marge du festival annuel de l'entreprise à l'extérieur de la capitale cubaine, La Havane.

L'explosion des ventes s'est produite alors même que les producteurs cubains s'efforcent de se remettre de l'ouragan Ian de 2022, qui a détruit les infrastructures et ravagé les zones de culture dans un pays qui connaît déjà sa pire crise économique depuis des décennies.

Selon les médias d'État cubains, la saison de culture 2023-2024, qui entre maintenant dans sa dernière ligne droite, sera inférieure d'environ un tiers à la superficie plantée avant le passage de l'ouragan. On ne s'attend pas à ce qu'elle retrouve son niveau normal pour la saison 2024-2025, a déclaré l'association des producteurs locaux.

"Nous avons pu compenser cette réduction de volume par de la valeur", a déclaré M. Sanchez-Harguindey, ajoutant que les producteurs cubains avaient également concentré leurs ressources sur leurs exploitations les plus efficaces et les plus haut de gamme.

Le tabac cubain, d'une douceur luxueuse, domine depuis longtemps l'industrie du cigare, les aficionados vantant la variété unique de tabac, les sols riches et le climat idéal de l'île caribéenne, ainsi que l'insistance de Habanos à rouler ses cigares à la main.

Les dirigeants ont déclaré aux journalistes que la Chine - dont les fumeurs convoitent de plus en plus les cigares cubains haut de gamme - était une fois de plus en tête des ventes en termes de valeur, suivie de l'Espagne, de la Suisse, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne.

Habanos S.A. est détenue à 50 % par le gouvernement cubain et à 50 % par un consortium d'investisseurs asiatiques réunis au sein du groupe Tabacalera.

Selon M. Sanchez-Harguindey, Habanos prévoit de maintenir l'ensemble de son processus de production à Cuba, conformément aux règles relatives à l'appellation d'origine protégée. (Reportage de Dave Sherwood, édition de Rosalba O'Brien)