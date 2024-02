Le Parti démocratique indonésien de la lutte (PDIP), le plus grand parti du pays, cherchera à lancer une enquête parlementaire et à déposer un dossier auprès d'un tribunal supérieur sur les violations présumées des élections de ce mois-ci, a déclaré un haut fonctionnaire lundi.

"Nous avons constaté qu'il y avait eu des abus de pouvoir, allant des aspects juridiques à l'utilisation des installations de l'État", a déclaré à Reuters le secrétaire général du PDIP, Hasto Kristiyanto, sans fournir de détails ou de preuves à l'appui de cette allégation.

Le PDIP a soutenu Ganjar Pranowo pour la présidence, qui a terminé loin derrière le ministre de la défense Prabowo Subianto, le grand vainqueur selon les décomptes officieux et le décompte préliminaire en cours de l'organe de vote.

Le palais présidentiel n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les allégations ou l'enquête prévue.

Malgré les diverses accusations portées par les parties, aucune n'a fourni de précisions ou de détails sur l'ampleur des violations présumées. Les observateurs indépendants du scrutin n'ont jusqu'à présent donné aucune indication d'irrégularités suffisamment importantes pour influer sur le résultat.

Bien que la Cour constitutionnelle s'occupe généralement des litiges électoraux, le parlement indonésien a le pouvoir de mener des enquêtes sur la politique gouvernementale ou la mise en œuvre de certaines réglementations et peut examiner la conduite des fonctionnaires, y compris le président.

M. Hasto a déclaré que l'enquête visait à sauvegarder la démocratie et à attirer l'attention du public sur les actes répréhensibles présumés.

"Si nous ne procédons pas à cette correction complète, à quoi bon organiser des élections à l'avenir ?", a-t-il déclaré, ajoutant que l'enquête ne visait pas à destituer le président Joko Widodo, plus connu sous le nom de Jokowi.

Pour que le Parlement puisse lancer une enquête, le plan doit être proposé par au moins 25 législateurs et plus d'un parti, et être approuvé par plus de la moitié des législateurs présents lors d'une session plénière.

Le plan du PDIP est soutenu par un autre parti, mais il aurait besoin de l'appui de ceux qui ont soutenu le candidat arrivé en deuxième position, Anies Baswedan.

Prabowo semble avoir balayé les élections du 14 février avec près de 60 % des voix, fort du soutien tacite de Jokowi, qui fait face à des allégations croissantes de manquements à l'éthique et d'ingérence, ce que ses alliés nient.

Prabowo s'est également présenté sur un ticket avec le fils de Jokowi, en raison d'une décision de dernière minute de la Cour constitutionnelle, dirigée par le beau-frère du président, de modifier les règles d'éligibilité aux élections.

M. Hasto a déclaré que le PDIP et d'autres partisans de M. Ganjar déposeraient un dossier concernant les violations électorales présumées auprès de la même cour, mais il n'a pas donné de calendrier.

Vendredi, trois partis soutenant Anies ont déclaré qu'ils soutiendraient une enquête menée par le PDIP. Les partis qui soutiennent Anies et Ganjar constitueraient une majorité, avec 314 sièges sur 575.