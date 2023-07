Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré à CNN qu'il souhaitait qu'une contre-offensive soit lancée plus tôt et qu'il avait exhorté les alliés occidentaux à fournir des armes à cette fin, selon des extraits diffusés mercredi par un traducteur.

"Je suis reconnaissant aux États-Unis, qui nous soutiennent, mais je leur ai dit, ainsi qu'aux dirigeants européens, que nous aimerions commencer notre contre-offensive plus tôt et que nous avons besoin de toutes les armes et de tout le matériel nécessaires pour cela", aurait-il déclaré.

"Pourquoi ? Tout simplement parce que si nous commençons plus tard, la contre-offensive sera plus lente.