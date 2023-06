L'homme d'affaires chinois en exil Guo Wengui sera jugé à partir du 8 avril 2024 pour avoir dirigé une fraude de plus d'un milliard de dollars.

La juge Analisa Torres a fixé cette date lors d'une audience qui s'est tenue mardi au tribunal fédéral de Manhattan.

Guo est un éminent critique du Parti communiste chinois et un associé de l'ancien conseiller du président américain Donald Trump, Steve Bannon.

Il est emprisonné depuis son arrestation en mars, lorsque les procureurs l'ont accusé d'avoir escroqué des milliers d'adeptes en leur promettant des retours sur investissement "surdimensionnés" et en détournant une grande partie de leur argent pour financer un style de vie somptueux pour lui-même et sa famille.

Guo, dont les autres noms sont Ho Wan Kwok et Miles Kwok, a plaidé non coupable de 11 chefs d'accusation, dont ceux de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique et de dissimulation de blanchiment d'argent.

À son entrée dans la salle d'audience bondée, Guo, menotté, a semblé établir un contact visuel avec plusieurs membres du public et a joint ses mains dans un mouvement de prière. Plus d'une douzaine de membres du public lui ont répondu par un signe de la main.

Le procureur Ryan Finkel a estimé que la présentation des arguments du gouvernement pourrait prendre quatre semaines, tandis que l'avocat de Guo, Stephen Cook, a déclaré que la présentation des arguments de la défense prendrait deux à trois semaines.

M. Torres a accédé à la demande de M. Guo de disposer d'un ordinateur portable pour examiner les preuves pendant qu'il est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Guo fait appel du refus de Torres de lui accorder une caution de 25 millions de dollars.

Guo a quitté la Chine en 2014 lors de la répression anticorruption menée par le président Xi Jinping.

Les autorités chinoises ont accusé Guo de délits, notamment de corruption et de blanchiment d'argent. Guo a nié avoir commis des actes répréhensibles.

M. Bannon avait lui-même été arrêté dans une affaire de fraude en 2020 alors qu'il se trouvait à bord du yacht de M. Guo. Trump a par la suite gracié Bannon.