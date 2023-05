Les dirigeants du Groupe des sept pays les plus avancés "restent profondément préoccupés par l'escalade incessante du programme nucléaire iranien", selon un projet de communiqué dont Reuters a eu connaissance vendredi.

"Nous réitérons notre détermination à ce que l'Iran ne développe jamais d'arme nucléaire", indique le projet de communiqué publié à l'ouverture d'un sommet de trois jours dans la ville japonaise d'Hiroshima.

"Nous exprimons notre vive inquiétude face à la poursuite des activités déstabilisatrices de l'Iran, notamment le transfert de missiles, de drones et de technologies connexes à des acteurs étatiques et non étatiques.

La version finale du communiqué devrait être publiée dimanche.