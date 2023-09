Le roi Charles marquera vendredi en privé le premier anniversaire de la mort de sa mère, la reine Élisabeth, et de son accession au trône, en passant la journée dans la résidence royale écossaise où la défunte monarque est décédée l'année dernière.

Elizabeth, la souveraine britannique ayant régné le plus longtemps, est décédée à l'âge de 96 ans le 8 septembre au château de Balmoral, sa résidence d'été écossaise bien-aimée, ce qui a donné lieu à dix jours de deuil national et à des condoléances et des hommages du monde entier pour son règne record de 70 ans.

Charles, qui lui a immédiatement succédé en tant que roi du Royaume-Uni et de 14 autres pays, dont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ne devrait participer à aucune cérémonie, et il n'y aura pas non plus de grande réunion privée de famille pour marquer le "jour de son accession".

Toutefois, comme il est de coutume pour de telles occasions royales, des salves d'armes seront tirées dans un parc londonien et à la Tour de Londres.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que les pensées de la nation seraient avec Charles et sa famille à l'occasion de cet "anniversaire solennel".

"Avec la perspective d'une année, l'ampleur des services rendus par feu sa majesté semble encore plus grande", a déclaré M. Sunak. "Son dévouement aux nations du Royaume-Uni et du Commonwealth semble plus profond. Et notre gratitude pour cette vie extraordinaire de devoir et de dévouement ne fait que croître".

L'approche discrète de Charles à l'égard de cette journée est conforme à la manière dont Elizabeth avait l'habitude de marquer son accession, ne considérant pas l'événement comme quelque chose à célébrer car il s'agissait d'un rappel de la mort inattendue de son père George VI.

La mort de la reine l'année dernière a marqué la fin d'une époque pour la Grande-Bretagne et, malgré son âge, a été un choc pour la nation. Au cours de ses sept décennies sur le trône, elle était devenue non seulement la figure de proue de la Grande-Bretagne, mais aussi une présence imposante sur la scène internationale.

Elle a travaillé jusqu'à sa mort, nommant Liz Truss comme quinzième premier ministre deux jours seulement avant son décès.

La première année de Charles sur le trône a été dominée par son couronnement, la plus grande cérémonie britannique depuis des générations, pleine de faste et d'apparat.

Les sondages suggèrent que la plupart des Britanniques ont une opinion favorable de son règne jusqu'à présent, bien que les jeunes générations semblent beaucoup moins enthousiastes.

Il doit également faire face à des problèmes au sein de sa propre famille, notamment la rupture avec son fils cadet, le prince Harry, et son épouse Meghan, ainsi que le sort réservé à son propre frère cadet, le prince Andrew, qui a dû quitter ses fonctions royales en raison de son amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

"Le lien entre le pays et le monarque est sacré", a déclaré M. Sunak. "Il perdure. Alors que nous continuons à pleurer la disparition de sa défunte majesté, nous devrions être fiers que ce remarquable héritage de service - et ce remarquable lien - continue à se développer aujourd'hui sous le règne de sa majesté le roi".