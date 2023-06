Le moral des consommateurs en Corée du Sud a encore augmenté en juin pour atteindre son niveau le plus élevé depuis un peu plus d'un an, tandis que les prévisions d'inflation sont restées inchangées, selon une enquête de la banque centrale mercredi.

L'indice du sentiment des consommateurs est passé de 98,0 en mai à 100,7 en juin, le plus haut depuis mai 2022, selon l'enquête mensuelle de la Banque de Corée auprès des consommateurs.

Le dernier indice a mis fin à une série de 12 mois en dessous de 100, qui sépare l'optimisme du pessimisme par rapport à la moyenne des deux dernières décennies.

La médiane des prévisions d'inflation des consommateurs pour les 12 prochains mois est restée la même que le mois dernier à 3,5 %, ce qui représente son niveau le plus bas depuis mai 2022, selon l'enquête. (Rapporté par Hyonhee Shin et Youn Ah Moon ; édité par Ed Davies)